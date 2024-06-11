ДБР затримало майора, який бив солдатів в академії сухопутних військ Львова

https://racurs.ua/ua/n196216-dbr-zatrymalo-mayora-yakyy-byv-soldativ-v-akademiyi-suhoputnyh-viysk-lvova.html

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Слідчі ДБР затримали майора, який неодноразово бив солдатів на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

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Йому обрали запобіжний захід — арешт із правом внесення понад дев’ятсот тисяч гривень застави.

Про це повідомило ZAXID.NET. Текст ухвали оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Майор, як йдеться у матеріалах справи, неодноразово застосовував фізичне насильство до підлеглих. Один із зафіксованих інцидентів трапився восени 2023 року в казармах військового містечка, де живуть військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Чоловік вдарив солдата ручкою затворної рами автомата АК-74 в груди через те, що той залишив зброю для нагляду іншому військовослужбовцю навчального курсу.

Ще один випадок стався на території академії. Тоді майор вдарив солдата ногою в груди, після цього тричі завдав йому ударів долонею по потилиці. Також зафіксували інцидент у приміщенні канцелярії на території військової академії — військовослужбовець бив підлеглого ремнем. Крім того, були й інші випадки фізичного й морального насилля, які розглянули в суді.

6 червня 2024 року слідчі ДБР затримали майора у Краматорську. На момент затримання чоловік проходив службу у військовій частині на посаді заступника командира механізованої роти, яка забезпечує оборону України.

Військовослужбовця підозрюють у перевищенні влади чи службових повноважень та застосуванні насильства щодо підлеглих в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 КК України). Злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Майору обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення 908 тис. грн застави.