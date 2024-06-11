Прокуратура почала розслідувати конфлікт між медиками і ТЦК. Фото:

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Утримання бригади медиків у ТЦК Київського району Одеси, яке завершилося масовою бійкою, розслідують правоохоронці.

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Військова прокуратура Південного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці. Про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

В Одеському ТЦК та СП вже прокоментували інцидент. У Facebook вони опублікували заяву в якій йдеться, що мобільна група ТЦК затримала чоловіка, який нібито відмовився надати документи. За годину після цього до військкомату приїхали люди у медичному одязі, стверджуючи, що прибули на виклик цього громадянина та наполягали на його госпіталізації, «посилаючись на непідтверджений діагноз». Поліцейські, які прибули на місце, затримали медиків для подання пояснень.

У Територіальному центрі комплектування стверджують, що спровокували бійку «невідомі цивільні особи». У ході конфлікту травми дістали військовослужбовець та представник екстреної служби.

Представник швидкої після масової сутички медиків із співробітниками ТЦК заявив, що Одеса може залишитися без швидкої допомоги, бо ніхто з працівників не має відстрочки від мобілізації, а керівництво її не обіцяє. Водії «швидкої» вже почали масово звільнятись.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі у приміщенні ТЦК три години утримували бригаду швидкої допомоги. На допомогу медикам прибули інші карети швидкої, які влаштували мітинг. Під час заходу виникла масова бійка між медиками та військовослужбовцями.