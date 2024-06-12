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Колаборант з Луганщини допомагав окупантам ремонтувати РСЗВ «Смерч», фото: СБУ
СБУ затримала колаборанта, який допомагав ремонтувати російські «Смерчі» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196252-sbu-zatrymala-kolaboranta-yakyy-dopomagav-remontuvaty-rosiyski-smerchi-foto.htmlРакурс
У Дніпрі в орендованій квартирі затримали колаборанта, який працював на рф у період захоплення Сватівського району Луганщини.
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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Луганської обласної прокуратури.
Зазначається, що зловмисник — колишній працівник фермерського господарства у селі Невське, який під час окупації населеного пункту запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України:
- маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання;
- там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню «Смерч», які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій;
- також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора;
- крім того, фігурант допомагав окупантам зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.
За співпрацю з ворогом колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф, — зазначають у СБУ. — Але отримати «посаду» йому не вдалося. Восени 2022 року українські захисники звільнили селище, а сам колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця.
Його діяльність на користь держави-агресора викрили на початку червня поточного року. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази протиправної діяльності.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.