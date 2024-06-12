Літак Super Etendard. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n196251-argentyna-ta-franciya-obgovoruut-peredachu-ukrayini-litakiv-super-etendard-zmi.html

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Літаки-штурмовики Super Etendard у майбутньому можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ.

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Зараз Аргентина активно обговорює з Францією передачу Україні п’яти бойових машин, які поки перебувають у неробочому стані через ембарго, запроваджене Великою Британією. Це ембарго британці застосовують проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни. Про це повідомило видання Infobae.

Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО, — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що ці п’ять штурмовиків зберігаються на військово базі «Еспора» в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Аргентина не має доступу до цих деталей через британське ембарго. Очікується, що Франція відремонтує Super Etendard та передасть їх Україні.

Як відомо, Super Etendard — це французький надзвуковий палубний штурмовик, який був розроблений на базі літака «Етандар» IVM. Франція експортувала ці повітряні машини Аргентині. Велику популярність ці літаки здобули під час Фолклендської війни.

Нагадаємо, 6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна планує передати Україні п’ять військових літаків Mirage 2000, які є носіями високоточних ракет SCALP. Крім того, французька сторона навчить українських пілотів керувати цими бортами.

Джерело: Infobae