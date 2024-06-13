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Ліквідація пожежі в Ізюмському лісництві, фото: ДСНС
На Харківщині три доби гасили масштабну пожежу в замінованому рашистами лісництві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196295-na-harkivschyni-try-doby-gasyly-masshtabnu-pojeju-v-zaminovanomu-rashystamy-lisnyctvi-foto.htmlРакурс
На Харківщині три доби рятувальники гасили масштабну пожежу в Ізюмському лісгоспі поблизу села Іванівка Ізюмської громади.
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Станом на 12.00 сьогоднішнього дня, 13 червня, пожежу було ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Зазначається, що ця місцевість дуже постраждала від ворожої окупації у 2022 році — тамтешні ліси щільно заміновані, що заважало пожежникам у їхній роботі.
Гасіння великих лісових пожеж є надзвичайно складним і небезпечним завданням, яке включає численні виклики та складнощі. Але ж робити те саме в умовах замінованості лісів - примножує ризики в рази, — наголошують у ДСНС.
Тож вогнеборцям допомагали сапери ДСНС.
Вони мають на озброєнні машини механізованого розмінування, завдяки яким облаштовують мінералізовані смуги в лісах, щоб відсікти вогонь. За допомогою міношукачів вони сканують місцевість, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки. Піротехніки завжди йдуть поперед пожежників. Їхня робота рятує життя, — зазначають у ДСНС.