Ліквідація пожежі в Ізюмському лісництві, фото: ДСНС

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На Харківщині три доби рятувальники гасили масштабну пожежу в Ізюмському лісгоспі поблизу села Іванівка Ізюмської громади.

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Станом на 12.00 сьогоднішнього дня, 13 червня, пожежу було ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зазначається, що ця місцевість дуже постраждала від ворожої окупації у 2022 році — тамтешні ліси щільно заміновані, що заважало пожежникам у їхній роботі.

Гасіння великих лісових пожеж є надзвичайно складним і небезпечним завданням, яке включає численні виклики та складнощі. Але ж робити те саме в умовах замінованості лісів - примножує ризики в рази, — наголошують у ДСНС.

Тож вогнеборцям допомагали сапери ДСНС.