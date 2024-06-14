Україна отримала від Словенії військову техніку і нову партію БпЛА

Україна отримала від Словенії військову техніку. Фото: 24UR

https://racurs.ua/ua/n196304-ukrayina-otrymala-vid-sloveniyi-viyskovu-tehniku-i-novu-partiu-bpla.html

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Нову військову допомогу Україні відправила Словенія — ЗСУ отримали 26 бойових броньованих машин, три бойові машини піхоти та нову партію безпілотників.

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Київ отримував допомогу від Любляни під час паузи в наданні Україні пакетів підтримки з боку США через обговорення законопроектів у Сенаті та на тлі «снарядного голоду» в українській армії. За цей час країна «неофіційно» відправила в Україну 26 бойових броньованих машин, три БМП, а також нову партію БпЛА. Про це повідомило видання 24UR.

Зазначається, що Силам оборони передали словенські танки M-55S, броньовані машини-амфібії BVP M80A, Humvee та зенітні установки Zastava M55 югославського виробництва. Крім того, ЗСУ вже отримували до 35 безпілотників, і також нову партію дронів. Також Словенія передала 26 бойових броньованих машин BOV, які оснащені кулеметами й додатковими сітками.

Нагадаємо, літаки-штурмовики Super Etendard у майбутньому можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ. Зараз Аргентина активно обговорює з Францією передачу Україні п’яти бойових машин, які поки перебувають у неробочому стані через ембарго, запроваджене Великою Британією.