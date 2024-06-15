Уперше опубліковано текст проекту «договору» між Україною і рф про закінчення бойових дій - що на нас чекало

https://racurs.ua/ua/n196350-upershe-opublikovano-tekst-proektu-dogovoru-mij-ukrayinou-i-rf-pro-zakinchennya-boyovyh-diy.html

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Уперше опубліковано текст проекту «договору» між Україною і росією про закінчення бойових дій.

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Його публікує The New York Times.

Стверджується, що опублікований документ є першою повною версією угоди, яку згодом відкинули обидві країни.

Документ обговорювали на переговорах, які тривали між делегаціями України та росії в березні та квітні 2022 року, стверджує американська газета.

Кілька важливих пунктів, якщо стисло:

росія хотіла, щоб Україна та всі інші країни, скасували санкції проти Москви, які вони ввели з 2014 року

росія хотіла, щоб Україна визнала Крим частиною Росії, також пропонували виключити Крим з договору, залишивши його під російською окупацією, але без визнання Україною.

росія вимагала від України зробити російську мову офіційною впродовж 30 днів після підписання договору. Також вимоги росії включали заборону називати вулиці на честь українських борців за незалежність.

Проект договору передбачав обмеження чисельності ЗСУ, 100 000 бійців, 147 мінометів, 10 бойових вертольотів. Дальність українських ракет — лише 40 км.

Україна хотіла, щоб її союзники були пов’язані договором, щоб втрутитися, якщо на неї знову нападуть. Наприклад, закриття повітряного простору, надання необхідної зброї.

Україні було дозволено вступити до ЄС.

Україна пропонувала, щоб її союзники були зобов’язані втрутитися у разі повторного нападу. росія, своєю чергою, хотіла накласти вето на гарантії безпеки України, включивши пункт, який вимагає консенсусу всіх держав-гарантів. На практиці Москва могла б знову вдертися в Україну, захопити в Києві владу, а потім накласти вето на військове втручання вже від імені маріонеткового режиму України.

Враховуючи дуже низький рівень представництва, — з боку росії голова делегації міністр культури Мединський, з боку України нардеп Арахамія, — шансів, що цей проект стане міжнародним документом, майже не було.

росія спочатку хотіла, щоб Україна визнала Крим і Севастополь суб'єктом рф, закріпивши це на законодавчому рівні.

До 15 квітня сторони погодилися виключити Крим із договору, залишивши його під російською окупацією, але без визнання Україною, — йдеться у матеріалі американського видання.

Окремі елементи угоди раніше вже фігурували у публічному просторі. Зокрема, влітку 2023 року їх демонстрував на зустрічі з лідерами африканських країн російський диктатор путін.

Показаний путіним документ збігається з опублікованим NYT принаймні у частині «дозволеної» чисельності військ і техніки ЗСУ.