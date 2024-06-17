Росіяни активно наступають на чотирьох напрямках

Сили рф проводять активні наступальні дії на чотирьох напрямках, основні зусилля — на Покровському, де сконцентрована більшість його ударних бригад і полків.

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Поки не прибули F-16, рф намагається максимально розширити географію боїв, заявив головнокомандувач ЗСУ Про це заявив 17 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він повідомив, що тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись, — написав він у телеграмі.

Тому, як вважає Сирського, командування сил рф наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій, щоб максимально виснажити українські війська, зірвати підготовки резервів, не допустити перехід ЗСУ до активних наступальних дій.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 9 червня зазначали, що наявних російських резервів чисельністю 60 тис., ймовірно, «буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках».