Командир 125-ї бригади Артур Горбенко. Фото: Facebook бригади

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Ракурс

Командир 125-ї бригади Територіальної оборони, що боронила Харківщину, Артур Горбенко повідомив, що йде з посади.

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Офіцер не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України. Також він подякував побратимам за службу, вірність присязі та відданість українському народові. Відповідну заяву 17 червня опублікували у Facebook бригади.

Схиляю голову та низько вклоняюсь усім тим, хто загинув. Вічна пам’ять воїнам 125-ї окремої бригади територіальної оборони, які віддали найцінніше — своє життя за нашу країну, за мир і спокій на рідній землі, — зазначив Горбенко.

Як відомо, 125-та бригада Територіальної оборони з вересня 2022 року брала участь у боях на східному напрямку України, зокрема в контрнаступі на Харківщині, битві за Бахмут та Кремінну.

Нагадаємо, у травні 2024 року ДБР почало розслідування за фактом прориву російськими військами державного кордону в Харківській області. Розслідується самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби.

Фігурантами є командування 125-ї бригади — у матеріалах справи фігурують прізвища 28 військовослужбовців (командувача оперативно-тактичного угруповання, командира бригади, командирів батальйонів, командирів рот, начальників відділень розвідки штабу).