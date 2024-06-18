Італія планує передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow

https://racurs.ua/ua/n196441-italiya-planuie-peredaty-ukrayini-dalekobiyni-rakety-storm-shadow.html

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Італія планує передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

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Про це повідомляє видання Fatto Quotidiano з посиланням на джерела. Вони пишуть, що крилаті ракети увійдуть до девʼятого пакету допомоги від Італії.

Ракети Storm Shadow — британські керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей.

Міноборони Італії поки що не коментувало цю інформацію.

Девʼятий пакет військової допомоги України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця червня, може містити обіцяну раніше друга систему ППО SAMP/T, здатну збивати російську балістику.