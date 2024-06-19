Постпред США в ООН прокоментувала ультиматум путіна. Фото:

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Умови російського диктатора володимира путіна щодо завершення війни в Україні обговорили в ООН.

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Постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир, який «винагороджує" російську агресію, перебуваючи під дулом пістолета. Відповідну заяву постпред зробила під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України у вівторок, 18 червня.

Також посадовець нагадала, що віце-президент США Каміла Гарріс на саміті у Швейцарії наголосила, що дії росії є «обурливою спробою підкорити вільний народ і стерти суверенну державу з лиця землі».

Вимога до України піти зі своєї міжнародно визнаної території перед тим, як розглядати можливість переговорів, висміює сам принцип, який ця організація була створена, щоб відкинути: країни не можуть набувати територію за допомогою сили, — зазначила вона.

Постпред додала, що в той час, як десятки організацій зібралися, щоб обговорити гуманітарну допомогу і план відновлення цивільної інфраструктури України, путін готувався до обговорення військових озброєнь з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Нагадаємо, 14 червня, перед Самітом миру у Швейцарії, російський диктатор володимир путін заявив, що для завершення війни Україна повинна «вивести свої війська» з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів. Він також зажадав від України відмовитися від вступу в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії кремлівського диктатора владіміра путіна «новим нацизмом», а заяви щодо перемовин — ультиматумами, яким не можна довіряти.