Детективи не провели обшук в очільника "Нафтогазу" через прохання директора НАБУ

https://racurs.ua/ua/n196508-detektyvy-ne-provely-obshuk-v-ochilnyka-naftogazu-cherez-prohannya-dyrektora-nabu.html

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Детективи НАБУ не провели обшук у Чернишова через прохання директора Бюро Кривоноса.

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Про це йдеться у розслідування УП.

Одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили — це сталося, а точніше — не сталося — через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса, — зазначив журналіст Михайло Ткач.

Видання зазначає, що була відповідна ухвала ВАКС про обшук будинку Чернишова у Козині, проте цього не зробили.

Ткач додає, що у квітні 2023 року Чернишов таємно відвідував приміщення НАБУ. В коментарі журналісту чиновник підтвердив, що зустрічався з директором НАБУ Семеном Кривоносом, але ніякі розслідування нібито не обговорював.

В ухвалі суду необхідність проведення обшуків обґрунтовується тим, що чиновники Мінрегіону в період, коли міністерство очолював Чернишов, могли бути причетними до передачі одному із забудовників ділянки для зведення житлового комплексу.

За даними слідства, саме Чернишов організував створення та підписання наказу, який сприяв незаконній передачі землі забудовнику. Йдеться про Сергія Копистиру, власника групи компаній KSM Group.

В листопаді минулого року він був затриманий за підозрою у спробі підкупу наступника Чернишова — тодішнього міністра розвитку громад Олександра Кубракова.

Взамін Кубраков нібито мав залишити в силі угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства. На засіданні суду Копистира говорив про те, що проблеми у нього почалися саме після зміни керівництва у міністерстві.

З розслідування УП також випливає, що квартири у комплексі, зведеному забудовником Копистирою, отримав охоронець Чернишова.

До речі, після виходу відео УП директор НАБУ Семен Кривонос відмовився приходити на засідання Комітету з питань антикорупційної політики.

На цьому засіданні мали заслухати інформацію щодо витоків з НАБУ, про які повідомляли журналісти «Бінус.Інфо».

Напередодні Кривонос все ж розпочав службове розслідування за скаргою ЦПК щодо свого заступника Гізо Углави. Однак розпочате воно за фактами неетичної поведінки Углави, а не витоків з НАБУ.