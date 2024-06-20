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Ракурс
У мережі з'явилося перехоплення розмов рашистів з наказом обезголовити українського бійця

У мережі з’явилося перехоплення розмов рашистів з наказом обезголовити українського бійця

20 чер 2024, 20:29
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У розпорядженні «Української правди» опинилося перехоплення розмов окупантів 17 червня, під час яких один із них наказує обезголовити українського військового.


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Російські військові у Волноваському районі Донеччини відрізали голову українському воїну. Українські військові 18 червня отримали інформацію, що одному з підрозділів рф у Волноваському районі дали наказ не брати в полон українців та обезголовлювати їх. Після цього аеророзвідка знайшла пошкоджений бронеавтомобіль ЗСУ з головою на капоті.

Прокуратура встановила дані українського воїна, якому росіяни, ймовірно, відрізали голову у Волноваському районі Донеччини.

Генпрокурор Костін повідомив, що також ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за цей злочинний наказ. Дані загиблого і росіян він не розголошує — їх ще уточнюють.

Джерело: Ракурс


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