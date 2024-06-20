У мережі з'явилося перехоплення розмов рашистів з наказом обезголовити українського бійця

https://racurs.ua/ua/n196516-u-mereji-z-yavylosya-perehoplennya-rozmov-rashystiv-z-nakazom-obezgolovyty-ukrayinskogo-biycya.html

Ракурс

У розпорядженні «Української правди» опинилося перехоплення розмов окупантів 17 червня, під час яких один із них наказує обезголовити українського військового.

.

Російські військові у Волноваському районі Донеччини відрізали голову українському воїну. Українські військові 18 червня отримали інформацію, що одному з підрозділів рф у Волноваському районі дали наказ не брати в полон українців та обезголовлювати їх. Після цього аеророзвідка знайшла пошкоджений бронеавтомобіль ЗСУ з головою на капоті.

Прокуратура встановила дані українського воїна, якому росіяни, ймовірно, відрізали голову у Волноваському районі Донеччини.

Генпрокурор Костін повідомив, що також ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за цей злочинний наказ. Дані загиблого і росіян він не розголошує — їх ще уточнюють.