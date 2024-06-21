Наслідки ударів по Бєлгородській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196524-ssha-dozvolyly-ukrayini-byty-po-prykordonnu-rf-ne-lyshe-v-rayoni-harkova-politico.html

Ракурс

США розширили географію місць в росії для завдання ударів американською зброєю.

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Україні дозволили використовувати зброю США для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова. Раніше американські чиновники наголошували, що політика обмежувалася Харківською областю. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що українські Сили оборони щонайменше один раз використовували американську зброю для завдання удару по росії, знищивши цілі в Бєлгороді і стримали російський наступ. Однак в Європі та Києві закликали Вашингтон ще більше послабити обмеження, дозволивши атакувати більше російських територій.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван 17 червня заявив, що угода з Україною про стрільбу американською зброєю по рф поширюється на «будь-яке місце», де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити додаткову територію.

Салліван відзначив, якщо росія рушить на місто Суми, то політика дозволу на використання американської зброї буде застосовуватись і там.

Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо рф атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б’ють по ній з іншого боку кордону, — наголосив він.

Politico пише, що зараз формулювання Саллівана помітно відрізняються від того, що говорили офіційні особи США у травні, коли було детально описано нову політику.

Нагадаємо, 6 червня президент США Байден заявив, що Україна не може використовувати американську зброю для ударів по Москві та Кремлю, а лише бити поблизу кордону, коли армія рф теж застосовує зброю «для нападу на конкретні цілі в Україні».

Джерело: Politico