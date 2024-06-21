Зеленський звільнив Зварича з посади посла в Польщі й призначив послом у Чехії

Василь Зварич, фото: Львівський національний університет

https://racurs.ua/ua/n196549-zelenskyy-zvilnyv-zvarycha-z-posady-posla-v-polschi-y-pryznachyv-poslom-u-chehiyi.html

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Володимир Зеленський, президент України звільнив Василя Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща.

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Відповідний указ № 366/2024 сьогодні, 21 червня, опублікований на сайті Офісу президента.

Іншим указом — № 367/2024 — Зварича призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.

Зварич обіймав посаду посла в Польщі з початку лютого 2022 року. У Чехії українського посла не було з липня 2022 року, коли з цієї посади був звільнений Євген Перебийніс, котрий нині є заступником міністра закордонних справ.

Крім того, указом № 368/2024 Зеленський призначив Івана Довганича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак.

Також сьогодні опубліковано указ № 369/2024 про призначення Олександра Карасевича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

Нагадаємо, опублікованим сьогодні президентським указом № 365/2024 було затверджено склад делегації України для участі у переговорах щодо укладення Угоди про вступ України до Євросоюзу.