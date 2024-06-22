Росіянам вдалося захопити селище Шуми в Бахмутському районі

https://racurs.ua/ua/n196555-rosiyanam-vdalosya-zahopyty-selysche-v-bahmutskomu-rayoni-karta.html

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Росіянам вдалося захопити селище Шуми в Бахмутському районі Донецької області.

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Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Також, за їхніми даними, війська росії просунулись у Північному — зараз там нова гаряча точка. З огляду на ситуацію, мета росіян — захопити Торецьк.

Паблік пише, що ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо.

Станом на кінець 21 червня армія рф ще просунулася вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

Росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна — зайняти Торецьк.