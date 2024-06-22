Партія Марін Ле Пен може отримати абсолютну більшість місць у французькому парламенті

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Партія Марін Ле Пен може отримати абсолютну більшість місць у французькому парламенті.

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Натомість президентові Франції Еммануелю Макрону та його ліберальній партії «Відродження» загрожує крах на виборах до Національних зборів, які відбудуться 30 червня (перший тур) та 7 липня (другий тур).

Справа в тому, що правоконсервативна партія «Національне об'єднання» може отримати у парламенті абсолютну більшість голосів.

Згідно з опитуванням, проведеним інститутом Odoxa на замовлення журналу Le Nouvel Obs, «Національне об'єднання» претендує на те, щоб зайняти від 250 до 300 місць. При цьому для отримання абсолютної більшості необхідно отримати 289 мандатів.

Згідно з тим самим опитуванням, партія Марін Ле Пен може набрати 33% голосів у першому турі голосування, створений лівими силами «Новий народний фронт» — 28%, а «Відродження» Макрона лише 19%.

Два тижні тому Макрон оголосив про проведення нових парламентських виборів після того, як його партія набрала лише 14,6% голосів на виборах до Європарламенту. «Національне об'єднання» здобуло на цих виборах беззаперечну перемогу з результатом 31,3% голосів.

За словами джерел BILD у Франції, Макрон насправді розраховує на перемогу Національного об'єднання. За його задумом, опинившись в уряді, Ле Пен та її команда мають перейти до рішучих дій — і проваляться настільки, що до президентських виборів 2027 року рейтинг «Національного об'єднання» впаде. У такому разі Ле Пен не зможе перемогти на виборах глави держави.