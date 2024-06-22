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Ракурс
Морпіхи ЗСУ розгромили російських штурмовиків. Фото:

Морпіхи ЗСУ розгромили російських штурмовиків під Вовчанськом (ВІДЕО)

22 чер 2024, 20:20
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Українські морські піхотинці продовжують збільшувати статистику військових втрат росії.


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Зокрема, морпіхи ЗСУ розбили загін російських штурмовиків під Вовчанськом на Харківщині. Професійно відпрацювали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook

Розгром штурмового загону окупантів під Вовчанськом. Працює розвідка миколаївських морпіхів, — підписали опубліковане відео бійці.

Як відомо, 10 травня російська армія здійснила повторне вторгнення у Харківську область — підрозділи окупантів почали прориватися на півночі регіону. Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що росіян вдалося зупинити. При цьому тривають бої на різних ділянках, зокрема ворог зав’яз у вуличних боях у Вовчанську.

Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили російську піхоту на Вовчанському напрямку. Захисники дроном-камікадзе поцілили по зруйнованій споруді, де ховався противник.

Джерело: Ракурс


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