Німецький опозиціонер запропонував відправляти безробітних українців додому

https://racurs.ua/ua/n196590-nimeckyy-opozycioner-zaproponuvav-vidpravlyaty-bezrobitnyh-ukrayinciv-dodomu.html

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Голова німецької опозиційної партії ХСС Александер Добріндт закликав депортувати безробітних українських біженців

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Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтеся в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України, — зазначив він у розмові з Bild.

Опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

Його заява викликала гостру критику з боку соціал-демократів і «зелених».

Заступник голови фракції СДПН у бундестазі Дірк Візе заявив в інтерв’ю виданню, що ХСС пропонує відправити українських жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті, у небезпечний регіон, зважаючи на те, що російські війська продовжують бомбити цілі по всій Україні.

А за словами співголови партії «Союз-90/Зелені» Оміда Нуріпура, твердження про українців, які приїжджають у Німеччину заради отримання соціальної допомоги, не відповідають дійсності та спотворюють «жах війни Путіна».

Він також відкинув пропозиції політиків від консервативного блоку ХДС/ХСС не видавати українцям одразу соціальну допомогу (Bürgergeld), а застосовувати до них процедуру, загальну для всіх прохачів притулку, що означає меншу фінансову підтримку.

Звісно, ми маємо допомагати українцям знаходити роботу швидше. Але нові юридичні перешкоди, такі як пропонує ХДС/ХСС, не допоможуть у цьому, а тільки нашкодять.

Раніше уряд ФРН відкинув вимоги виплачувати українським біженцям замість так званих «грошей для громадян» (Bürgergeld) менш щедру соціальну допомогу, яку виплачують шукачам притулку в Німеччині.

Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт заявив у понеділок, 17 червня, що уряд не має планів скорочувати виплати людям, які втекли в Німеччину від російської агресивної війни проти України.

Раніше з аналогічною заявою виступив і заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут. Він також повідомив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дасть змогу прискорити вжиття заходів інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.

Цим заявам передував заклик прем'єр-міністрів федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчого секретаря фракції ХДС у Бундестазі Торстена Фрая, а також генерального секретаря Вільної демократичної партії (ВДП) Біджана Джір-Сарая скасувати виплату Bürgergeld щонайменше українським чоловікам призовного віку, і замість цього платити їм допомогу для шукачів притулку.

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, наразі в країні проживає близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у Німеччині становлять жінки та діти.

За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).

Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль нагадав, що глави МВС країн Європейського Союзу тільки 13 червня продовжили захисний статус для українців ще на один рік — до березня 2026 року. Біженці з України, яка зазнала нападу Росії, не повинні клопотати про надання їм притулку у ФРН, вони одразу ж отримують права на соціальну допомогу та працевлаштування.

Розмір допомоги Bürgergeld нині становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро — для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, на дітей віком від 14 до 17 років сім’ї отримують по 471 євро, від 6 до 13 років — по 390 євро, до 5 років — по 357 євро за дитину. Додатково отримувачам соцдопомоги держава оплачує, зокрема, житло і медичне страхування.

Натомість обсяг допомоги, який у ФРН отримують прохачі притулку, є дещо меншим — люди, які живуть самі, отримують 460 євро на місяць, партнери, які ведуть спільне домогосподарство — по 413 євро, на дітей віком від 14 до 17 років сім’ї отримують по 408 євро, від 6 до 13 років — по 341 євро, до 5 років — по 312 євро за дитину.