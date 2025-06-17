BÜRGERGELD ДЛЯ НОВОПРИБУЛИХ УКРАЇНЦІВ ПОКИ НЕ СКАСОВУВАТИМУТЬ

https://racurs.ua/ua/n207145-novoprybuli-bijenci-z-ukrayiny-y-nadali-otrymuvatymut-dopomogu-dlya-gromadyan.html

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Новоприбулі біженці з України й надалі отримуватимуть допомогу для громадян (Bürgergeld).

Про це сьогодні заявила федеральна міністерка праці Бербель Бас, пише Amal Berlin. Розмір виплат залишиться незмінним, «доки ми не знайдемо нове рішення», наголосила урядовиця.

Нагадаємо, раніше у коаліційній угоді CDU/CSU та SPD зафіксували наміри призначати новоприбулим українцям нижчу соцдопомогу — на рівні з шукачами притулку з інших країн.

Крім того, Бас заявила, що одержувачів виплат суворіше каратимуть за пропущені зустрічі у джобцентрі — попередньо, зменшенням розміру грошової допомоги на 10%. Крім того, людей, які можуть працювати та неодноразово відмовляються від розумної роботи, повністю позбавлятимуть виплат.

Розмір цієї допомоги залежить від сімейного статусу:

563 євро — для осіб, які живуть самостійно, а також для одиноких батьків.

506 євро — для кожного з подружжя.

451 євро — для молоді віком 18−24 роки без сім’ї.

471 євро — для підлітків віком 14−17 років.

390 євро — для дітей від 6 до 13 років.

357 євро — для дітей до 5 років.

Зміни у 2025 році мали стосуватися новоприбулих українців, які з 1 квітня 2025 року можуть отримувати допомогу за Законом про допомогу шукачам притулку, а не Bürgergeld.

Крім того, у Німеччині в 2025 році для тих, хто без поважної причини відмовляється від запропонованої роботи, виплати зменшені на 30% на три місяці. Ті, хто пропускає зустрічі в центрі зайнятості, також втратять 30% виплат, але на один місяць. Раніше діяла м’яка санкція у вигляді зменшення на 10%.

Уряд зменшив підтримку для тих, хто займається нелегальною працею. Якщо особу спіймають на прихованій роботі, окрім покарання за соціальне шахрайство, її виплати за програмою Bürgergeld будуть зменшені на 30%, і таке зниження буде діяти протягом трьох місяців.

Повернулися старі правила і щодо активів: отримувачам соціальних виплат тепер дозволено зберігати накоплені активи лише протягом шести місяців, а не року. У такому випадку застосовується наступне: перш ніж знову отримати Bürgergeld, необхідно витратити суму, що перевищує 40,000 євро.

Для стимулювання довготривалого працевлаштування уряд запровадив одноразовий бонус у розмірі 1,000 євро. Однак для цього недостатньо Minijob. Його отримають ті, хто знайде офіційну роботу та пропрацює не менше року. Щоб отримати бонус, необхідно мати роботу з соціальним страхуванням, яка дозволить повністю покрити потреби без додаткової допомоги з Bürgergeld.

Відтепер від отримувачів Bürgergeld очікується, що вони будуть розглядати вакансії на більшій відстані від дому. Максимальний прийнятний час на дорогу до роботи та назад збільшується до трьох годин. Це означає, що центр зайнятості може запропонувати роботу у радіусі до 50 км від місця проживання. Виключення для осіб, які доглядають за родичами або піклуються про маленьких дітей.

З 1 вересня 2025 року запроваджено інтеграційне стажування, яке має на меті допомогти біженцям знайти роботу. Протягом цього періоду біженці можуть пройти безкоштовне стажування тривалістю від 4 до 12 тижнів (в окремих випадках до 16 тижнів) у компаніях, що надають їм можливість набувати професійних навичок та досвіду.

З липня 2025 року в Німеччині запроваджується нова ініціатива, яка дозволяє працівникам, що перебувають під загрозою звільнення через реорганізацію або економічні труднощі, пройти чотиритижневе стажування у іншого роботодавця.

Іншими словами, якщо людина перебуває під загрозою звільнення, то протягом чотирьох тижнів вона зможе працювати у новій компанії на випробувальному терміні, при цьому отримуючи зарплату від свого нинішнього роботодавця. Такий підхід дозволяє знайти нову роботу без втрати доходу, а новий роботодавець оцінить навички та потенціал для подальшого працевлаштування.