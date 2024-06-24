Банду рекетирів затримали у Черкасах, фото: СБУ

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У Черкасах затримали банду рекетирів, яка тероризувала жителів міста.

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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Серед потерпілих від дій зловмисників — родичі загиблих українських воїнів. Зокрема, задокументовано факт вимагання 5 млн грн з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.

Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій «відсоток», — зазначають у СБУ. — Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Зазначається, що, окрім грошей, рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця.

Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши «вибиті» гроші, виїхати за кордон, — розповіли у СБУ.

Двох учасників злочинної групи затримали на гарячому, коли їм передавали частину «данини».

За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру, — зазначили в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.