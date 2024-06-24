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Ракурс
Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено понад сотню дронів

Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено понад сотню дронів

24 чер 2024, 21:02
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Офіційно від командування ВМС ЗСУ: Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено понад сотню дронів.


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21 червня силами та засобами Військово-морських сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї.

Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

В результаті удару було знищено:

  • Shahed-136/"Герань-2″ - 20 од.;
  • ударний БПЛА «Ланцет» — 50 од.;
  • розвідувальний БПЛА «ZALA» — 40 од.;
  • розвідувальний БПЛА «SuperCam» — 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Джерело: Ракурс


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