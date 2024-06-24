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Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено понад сотню дронів
Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено понад сотню дронівhttps://racurs.ua/ua/n196645-vnaslidok-udaru-po-poligonu-u-ieysku-znyscheno-ponad-sotnu-droniv.htmlРакурс
Офіційно від командування ВМС ЗСУ: Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено понад сотню дронів.
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21 червня силами та засобами Військово-морських сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї.
Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.
В результаті удару було знищено:
- Shahed-136/"Герань-2″ - 20 од.;
- ударний БПЛА «Ланцет» — 50 од.;
- розвідувальний БПЛА «ZALA» — 40 од.;
- розвідувальний БПЛА «SuperCam» — 10 од.
Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.