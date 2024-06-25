Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців - стала відома дата

https://racurs.ua/ua/n196668-rada-ies-prodovjyla-tymchasovyy-zahyst-dlya-ukrayinciv-stala-vidoma-data.html

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Рада ЄС 25 червня продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року.

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Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина — діти.

День за днем росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність, — зазначила держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що наразі головує в Раді ЄС.

Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року.

Рішення забезпечує колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до Євросоюзу і не можуть повернутися до своєї країни походження. Тимчасовий захист надає громадянам України право на проживання, медичну, соціальну допомогу, житло, доступ до ринку праці та освіти для дітей.