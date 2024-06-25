У жінки з Ковеля, яка викликала поліцію на бійку сусідів, знайшли плантацію коноплі

https://racurs.ua/ua/n196674-u-jinky-z-kovelya-yaka-vyklykala-policiu-na-biyku-susidiv-znayshly-plantaciu-konopli.html

Ракурс

На Волині жінка викликала поліцію через бійку сусідів. Правоохоронці приїхали та виявили у заявниці плантацію коноплі.

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Інцидент стався 23 червня. Жителька міста Ковель викликала патрульних через бійку сусідів. Під час спілкування з заявницею правоохоронці виявили на її подвір’ї посіви конопель. Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність.

Про це 25 червня повідомили у патрульній поліції Волині.

Заявниця скаржилася на сусідів, які влаштували бійку, шарпали один одного та лаялися. За вказаною адресою прибули патрульні, які врегулювали конфлікт.

Під час складання адміністративних матеріалів на порушників за хуліганство, патрульні помітили на подвір’ї заявниці 68 кущів схожих на коноплі. Походження цих рослин вона пояснити не змогла.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила одне із подібних кримінальних правопорушень) ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.