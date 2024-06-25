110 боїв за добу - рашисти нарощують темпи наступу на Лиманському та Краматорському напрямках, а також біля Торецька

https://racurs.ua/ua/n196673-110-boyiv-za-dobu-rashysty-naroschuut-tempy-nastupu-na-lymanskomu-ta-kramatorskomu-napryamkah.html

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Російські нацисти нарощують темпи наступальних дій на Лиманському та Краматорському напрямках, а також в районі Торецька.

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Генштаб ЗСУ 25 червня інформував, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110.

На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 13 атак.

Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. 7 атак загарбників відбито поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник здійснив 8 штурмів поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Активно працює ворожа авіація, сім ударів КАБами зазнав Торецьк, ще однією авіабомбою терористи вдарили по Деміївці.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників.