Міноборони відповіло на заяви про збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів

https://racurs.ua/ua/n196677-minoborony-vidpovilo-na-zayavy-pro-zbilshennya-terminu-onovlennya-danyh-dlya-viyskovozobov-yazanyh.html

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Міноборони не підтримує збільшення терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

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Про це повідомив «Суспільному» речник міністерства Лазуткін. Крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня поточного року.

Раніше нардеп Володимир Арʼєв та «Українська правда» з посиланням на документ МОУ повідомляли, що відомство підтримало законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних. Видання опублікувало й відповідний документ.

Лазуткін 25 червня розповів, що серед тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч придатні до призову.

Про це речник сказав в ефірі Армія TV.

Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони, — пояснив військовий.

Як зазначив Лазуткін, свої дані оновили вже близько 2,3 млн українців, в тому числі через «Резерв+" - 1,78 млн українців.