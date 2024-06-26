Більшість українців вірять у перемогу у війні проти рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n196710-80-ukrayinciv-viryat-u-peremogu-ukrayiny-u-viyni-proty-rf-socopytuvannya.html

Ракурс

У перемогу України над російською федерацією вірять 80% українців.

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Не вірять у перемогу у війні проти країни-агресора 12% громадян. Серед тих, хто вірить у перемогу, 65% — це жителі східних регіонів України, 79% - південних і 84% — західних і центральних. Також серед тих опитаних українців, хто не вірить в перемогу, 9% живуть у центральному регіоні Україні й приблизно 18% — на сході. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центр Разумкова.

Зазначається, що Україна переможе у війні до кінця 2024 року 24% опитаних. А приблизно 38% українців вважають, що країна переможе через рік або два. Ще 15% респондентів гадають, що для цього потрібно більше часу — два або три роки, а 5% проголосували за понад п’ять років. Ще 1% висловив песимістичні погляди, тобто відповіли, що «навряд чи за мого життя».

Також результати опитування свідчать, 42% опитаних вважають, що перемогою у війні можна буде вважати вигнання окупаційної армії з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. А 17,5% українців вважатимуть перемогою знищення російських окупантів та сприяння повстанню чи розпаду всередині рф.

Перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року вважають 14%, а 8% — вигнання агресора з усієї території України, окрім окупованого Криму. Ще 8% вважає перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, 64% українців вважають економічну ситуацію в Україні як дуже погану. Лише 3% респондентів оцінюють ситуацію як таку, що є хорошою або дуже хорошою, а 27% — як і не погану, і не хорошу.