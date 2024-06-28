Суттєво підвищити оплату помічникам нардепів запропонувала «слуга» Третьякова

Галина Третьякова, фото: Ukrainian News

https://racurs.ua/ua/n196773-suttievo-pidvyschyty-oplatu-pomichnykam-nardepiv-zaproponuvala-sluga-tretyakova.html

Ракурс

Голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова пропонує суттєво збільшити для оплати праці помічників-консультантів нардепів — з 88,4 до 132,6 тис. грн.

.

Це передбачає законопроект № 11384, внесений до парламенту вчора, 27 червня.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України, які працюють за строковим трудовим договором, зараз встановлено в розмірі 29,2 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Тобто, нардеп на місяць може використати 88,4 тис. грн для оплати праці всіх помічників — всього, згідно із законом «Про статус народного депутата України», народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта.

Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України, — наголошується в пояснювальній записці.

Законопроект пропонує встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів — до 132,6 тис. грн.

Стверджується, що ця ініціатива не змінить загальне фінансування Верховної Ради у 2024 році та не потребуватиме збільшення бюджетних асигнувань, оскільки:

при формуванні проекту бюджету на 2024 рік розрахунок фонду оплати праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів здійснювався, виходячи з кількості 423 нардепів, в той час як фактична чисельність народних депутатів України становить лише 401;

з моменту запровадження воєнного стану щорічна оплачувана відпустка народним депутатам не надається, хоча вони можуть брати відпустку без збереження заробітної плати. Використання відпусток без збереження заробітної плати також призводить до економії фонду заробітної плати.