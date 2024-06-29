Математики вирахували ступінь несправедливості серії пенальті у футболі

https://racurs.ua/ua/n196810-matematyky-vyrahuvaly-stupin-nespravedlyvosti-seriyi-penalti-u-futboli.html

Ракурс

На Євро-2024 у Німеччині розпочинаються матчі плей-оф. Якщо за основний та додатковий час не визначається переможець, команди пробивають серію 11-метрових ударів.

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BILD взяв інтерв’ю у професора, доктора математичних наук Крістіана Гессе. Він завідувач кафедри математичної статистики Університету Штутгарта та запрошений професор Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі.

Британське дослідження понад 1000 серій пенальті показало, що команда, яка б'є першою, перемагає у 60% випадків порівняно з 40% у команди, яка б'є другою. Немає жодного іншого виду спорту, де просте підкидання монети викликає такий великий дисбаланс у шансах на перемогу. Навіть у шахах перевага білих над чорними на гросмейстерському рівні становить лише 6%. Додатковий психологічний тиск знижує шанси пробиваючих другої команди в середньому на 4%. Це і призводить до вищезгаданої різниці у 20% за п’ять ударів, — сказав професор.

За його словами, професійний футболіст забиває пенальті у 75% випадків. Але гравці команди, які б’ють другою, гірше справляються з 11-метровими через стрес.

Для усунення несправедливості Гессе пропонує, щоб спочатку пробивала перша команда, потім двічі друга, потім двічі перша тощо. Це буде схоже на тай-брейк у тенісі та математично створить майже рівні можливості.