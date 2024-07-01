Генштаб заявив про 121 бойове зіткнення з початку доби. Фото:

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На фронті в Україні з початку доби відбулося вже 121 бойове зіткнення.

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Останнім часом найбільше боєзіткнень відбувається на Покровському напрямку — з початку цієї доби зафіксовано 37. З них 12 боїв ще тривають. Найбільш активні росіяни в районі Новоолександрівки — біля цього села сьогодні було вже 13 атак. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 1 липня повідомив у Facebook.

Шість ворожих штурмів українські захисники відбивали на Харківському напрямку, 11 — на Куп’янському та ще 13 — на Лиманському.

На Сіверському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися до Часового Яру та Кліщіївки. Тут було відбито п’ять штурмів.

Ще 13 разів противник намагався атакувати на Торецькому напрямку, а на Курахівському напрямку було відбито шість атак. Крім того, вісім штурмових спроб ворога було зафіксовано на Времівському напрямку.

У Генштабі наголосили, що майже на всіх напрямках росіяни масово завдавали ударів КАБами.

Нагадаємо, від 1 липня Генеральний штаб ЗСУ переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та в зоні бойових дій.