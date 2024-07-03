Трамп розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою росія після припинення війни

https://racurs.ua/ua/n196924-tramp-rozmirkovuie-pro-te-skilky-ukrayinskoyi-terytoriyi-moje-zalyshyty-za-sobou-rosiya-pislya.html

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Як пише Politico зі слів двох експертів з питань національної безпеки, пов’язаних з ймовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою росія після припинення війни.

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Також Трамп нібито обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну.

Окрім цього, у статті йдеться про те, що Трамп не тільки очікує, що коли він стане президентом європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО, а й зробить те, що один експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл, описує це як «радикальну переорієнтацію» НАТО.

Відповідно до інтерв’ю з колишніми посадовими особами національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони, які, ймовірно, будуть працювати під час другого терміну Трампа, Трамп навряд чи покине НАТО відразу. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін, йдеться у матеріалі Politico.

Швидке вирішення конфлікту в Україні, що триває два з половиною роки, також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО.

У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну та Грузію.

Іншим елементом плану Трампа є дворівнева система НАТО. Цю пропозицію вперше озвучив генерал Кіт Келлоґґ.

Вона передбачає, що країни-члени Альянсу, які не збільшили видатки на оборону до 2% свого ВВП, на чому наполягає Трамп, «не зможуть користуватися оборонними можливостями і гарантіями безпеки Сполучених Штатів».

У нас більше немає вибору. Державний борг США зростає, набір в армію скорочується, а оборонно-промислова база занепадає і не може впоратися з викликами з боку росії і Китаю, — говорить один із радників Ден Колдуелл.

Він описує плани Трампа як «радикальну переорієнтацію НАТО», яка передбачає «значне і суттєве скорочення ролі США у сфері безпеки — відхід від ролі головного постачальника бойової сили в Європі і перетворення на того, хто надає підтримку лише під час кризи».

За словами інших співрозмовників видання, у разі переобрання Трампа Сполучені Штати все ж збережуть бази у Європі, щоб забезпечити ядерну парасольку.