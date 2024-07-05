Безпілотники атакували Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ: виникли пожежі

https://racurs.ua/ua/n196999-bezpilotnyky-atakuvaly-rostov-na-donu-ta-prymorsko-ahtarsk-vynykly-pojeji-video.html

Ракурс

У ніч на п’ятницю, 5 липня, ударні безпілотники атакували російські міста Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ.

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Про це повідомляють російські телеграм-канали та місцева влада.

Внаслідок атаки сталися пожежі та пошкоджена енергетична інфраструктура.

Близько третьої години ночі губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив про роботу російської протиповітряної оборони (ППО) поблизу обласного центру.

За годину він повідомив, що над регіоном нібито збили 10 безпілотників. Він додав, що падіння уламків БПЛА призвело до «ландшафтних пожеж» на лівому березі річки Дон у Ростові та в Азовському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, наслідки уточнюють.

Однак у місцевих пабліках повідомили, що безпілотники могли атакувати термінал із перевалки нафтопродуктів (нафтобазу) між Батайськом і Ростовом. Проте наразі немає офіційних підтверджень цієї інформації.

Аналітики з групи «Dnipro OSINT з Гарбузом» за відео від очевидців визначили, що пожежа справді могла бути на території російської нафтобази.

Крім того, дрони атакували Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, де розташований військовий аеродром, з якого окупанти запускають ударні безпілотники Shahed 136 (Герань-2) по території України.

Місцева влада заявила, що БПЛА нібито збила російська ППО, проте уламки дрона пошкодили місцеву електропідстанцію, після чого у частині міста зникли світло та водопостачання.

Це також згодом підтвердив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

За останні кілька місяців спостерігаються регулярні атаки безпілотних літальних апаратів на військові об'єкти та об'єкти нафтової інфраструктури.