Кіт Ларрі з Даунінг-стріт залишив Сунаку прощальний «подарунок»

https://racurs.ua/ua/n197002-kit-larri-z-dauning-strit-zalyshyv-sunaku-proschalnyy-podarunok.html

Ракурс

Кіт Ларрі з Даунінг-стріт залишив премʼєру Британії прощальний «подарунок», про що пожартував у Х:

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Щойно по старій памʼяті залишив лайно в черевику Сунака.

Ларрі обіймає посаду головного мишолова резиденції очільника уряду Великої Британії з 2011 року. Оскільки резиденція розташовується в старому будинку, миші та щури там є постійною проблемою. Від імені Ларрі з 2011 року ведуть акаунт в Х (Twitter), у якому доволі часто можна бачити жарти про британських премʼєрів.

Коли з посади йшла попередниця Сунака Ліз Трсс, Ларрі її затролив:

Король попросив мене стати прем'єр-міністром, тому що ця нісенітниця (керівництво Трасс) триває надто довго.

Один з йог твітів був такий: «Камерон, Мей, Джонсон. Я бачив їх усіх».

Ларрі на своїй посаді побачить уже шостого премʼєра. «Ракурс» писав, що Консервативна партія на чолі з Ріші Сунаком програла парламентські вибори лейбористам — Сунак йде у відставку. Новим премʼєром стане Кір Стармер.

У жовтні 2022 року головний кіт Великої Британії мужньо прогнав лиса від резиденції Ліз Трасс. Телеканал Sky News поширив відео, на якому видно, що лис у два рази був більший від кота, він спробував наблизитись до резиденції британської прем'єрки, однак Ларрі не розгубився і відігнав рудого нападника у кущі.

Ларрі потрапив на посаду головного мишолова на Даунінг-стріт з притулку ще під час прем'єрства Девіда Кемерона у 2011 році. Він — третій кіт в історії резиденції, який офіційно зайняв цей пост і став улюбленцем усієї Великої Британії.