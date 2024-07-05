Випробування флагмана ВМС ЗСУ. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n197020-vyprobuvannya-ukrayinskogo-korveta-getman-ivan-mazepa-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Український корвет «Гетьман Іван Мазепа» випробували в Чорному морі.

.

Корабель повинен увійти до складу українського флоту вже в цьому році й стати новим флагманом ВМС. Відео ходових випробувань корабля у Туреччині Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили в YouTube.

У виданні Defense Express звернули увагу на те, що на кадрах присутні особи у цивільному. Ймовірно, це турецькі працівники, які беруть участь у добудові корабля.

На кадрах видно, що в кормовій частині корвета ще не змонтували повністю посадковий майданчик для гелікоптера. Однак можна розгледіти деякі системи озброєнь: артилерійську установку калібру 76-мм та зенітну артустановку Aselsan Gokdeniz калібру 35-мм.

Як відомо, корвет «Гетьман Іван Мазепа» — це корвет турецького класу Ada, створеним Туреччиною для України на суднобудівній корабельні в Стамбулі. У майбутньому цей корабель стане флагманом українських ВМС.

Довжина корвета складає 99 м, його екіпаж складають 93 особи. Кораблі цього типу можуть виконувати протичовнові операції та проводити патрулювання у відкритому морі.

Нагадаємо, у березні 2024 року президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині.

Джерело: Defense Express