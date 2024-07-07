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Ракурс
«Омега» знищила командний пункт росіян на Харківщині. Фото:

Бійці «Омеги» знищили командний пункт росіян на Харківщині (ВІДЕО)

7 лип 2024, 13:19
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Командного пункту росіян під Глибоким на Харківщині злетів у повітря.


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Ворожу ціль уразили бійці підрозділу «Гострі Картузи». Командний пункт вони атакували FPV-дронами. Про це Національна гвардія України 7 липня повідомила у Telegram.

Також спецпризначенці знищили невеликий склад боєприпасів та станцію зв’язку.

Як відомо, «Гострі картузи» — це підрозділ ударних БпЛА. Група цих спецпризначенців входить до складу Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади почали використовувати важкі ударні FPV-дрони, які можуть нести бойову частину вагою до 5 кг.

Джерело: Ракурс


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