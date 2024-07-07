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«Омега» знищила командний пункт росіян на Харківщині. Фото:
Бійці «Омеги» знищили командний пункт росіян на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197062-biyci-omegy-znyschyly-komandnyy-punkt-rosiyan-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Командного пункту росіян під Глибоким на Харківщині злетів у повітря.
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Ворожу ціль уразили бійці підрозділу «Гострі Картузи». Командний пункт вони атакували FPV-дронами. Про це Національна гвардія України 7 липня повідомила у Telegram.
Також спецпризначенці знищили невеликий склад боєприпасів та станцію зв’язку.
Як відомо, «Гострі картузи» — це підрозділ ударних БпЛА. Група цих спецпризначенців входить до складу Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади почали використовувати важкі ударні FPV-дрони, які можуть нести бойову частину вагою до 5 кг.