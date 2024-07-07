В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n197068-vidkluchennya-elektroenergiyi-skasovani-sche-na-godynu-dtek.html

Ракурс

Відключення електроенергії сьогодні, 7 липня, скасовані ще на годину — до 17.00.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК з посиланням на відповідну вказівку «Укренерго».

За новою вказівкою Укренерго відключення скасовані до 17.00, — вказано в повідомленні.

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що 7 липня заходи обмеження споживання не діятимуть до 15.00, після чого до кінця доби обленерго мали застосовувати дві черги відключень одночасно. Згодом стало відомо, що графіки відключень 7 липня скасовують вже до 16.00.