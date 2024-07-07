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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

Графіки відключень 7 липня скасовані до 16.00 — ДТЕК

7 лип 2024, 15:08
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Відключень електроенергії сьогодні, 7 липня, не передбачається до 16.00.


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Про це повідомляє прес-служба ДТЕК з посиланням на отриману від «Укренерго» інформацію.

Графіки відключень скасовані до 16.00, — вказано в повідомленні. — За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються.

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що 7 липня заходи обмеження споживання не діятимуть до 15.00. Надалі до кінця доби прогнозувалося застосування обленерго двох черг відключень одночасно.

Джерело: Ракурс


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