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Супутник зафіксував наслідки пожежі на складі боєприпасів у Воронезькій області. Фото:

Супутник зафіксував наслідки пожежі на складі боєприпасів у Воронезькій області

8 лип 2024, 10:18
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Пожежу на великому складі боєприпасів у Воронезькій області росії показали на фото з супутника.


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Масштабна пожежа почалась 7 липня після атаки дронів. Місцева влада заявила, що усі БпЛА нібито були збиті, втім, через падіння уламків «загорілась господарська будівля». У регіоні запроваджували запровадження режиму надзвичайної ситуації. Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода».

Наслідки пожежі на складі з БК. Фото: «Радіо Свобода»

Наслідки пожежі на складі з БК. Фото: «Радіо Свобода»

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня в Воронезькій області прогриміли вибухи, а потім виникла пожежа. Займання супроводжувалося вибухами, бо БпЛА уразили склад із боєприпасами.

Згодом з’ясувалося, що цей склад боєприпасів у повітря висадили дрони Служби безпеки України. На складі боєприпасів у населеному пункті Сергіївка росіяни зберігали ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї. Площа ураженого арсеналу склала 9 тис. кв. м.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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