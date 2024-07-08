Супутник зафіксував наслідки пожежі на складі боєприпасів у Воронезькій області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197085-suputnyk-zafiksuvav-naslidky-pojeji-na-skladi-boieprypasiv-u-voronezkiy-oblasti.html

Ракурс

Пожежу на великому складі боєприпасів у Воронезькій області росії показали на фото з супутника.

.

Масштабна пожежа почалась 7 липня після атаки дронів. Місцева влада заявила, що усі БпЛА нібито були збиті, втім, через падіння уламків «загорілась господарська будівля». У регіоні запроваджували запровадження режиму надзвичайної ситуації. Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода».

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня в Воронезькій області прогриміли вибухи, а потім виникла пожежа. Займання супроводжувалося вибухами, бо БпЛА уразили склад із боєприпасами.

Згодом з’ясувалося, що цей склад боєприпасів у повітря висадили дрони Служби безпеки України. На складі боєприпасів у населеному пункті Сергіївка росіяни зберігали ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї. Площа ураженого арсеналу склала 9 тис. кв. м.

Джерело: «Радіо Свобода»