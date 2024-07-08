Результати другого туру парламентських виборів оголосили у Франції

Вибори відбулися у Франції. Фото:

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Ракурс

Другий тур парламентських виборів у Франції виграв лівий альянс.

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Коаліція лівих «Новий народний фронт» (NFP) посіла перше місце за результатами виборів. Коаліція президента Макрона «Разом!» посіла друге місце, а ультраправа «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен здобула третє місце. Про це повідомило видання Le Monde.

Згідно з підсумками другого туру:

«Новий народний фронт» — 182 місця у парламенті;

«Разом!» — 168 місць;

«Національне об'єднання» — 143 місця;

«Республіканці» — 63 місця.

Як відомо, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.

Нагадаємо, експерти вважають, що результати виборів можуть вплинути на підтримку України, глобальну дипломатію та економічну стабільність ЄС, а також, можливо, послаблять вплив Макрона протягом останніх років його перебування на посаді президента.

Джерело: Le Monde