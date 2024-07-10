Нова Зеландія анонсувала новий пакет допомоги для України. Фото:

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Ракурс

Нова Зеландія анонсувала новий пакет підтримки для України.

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Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на саміті НАТО у Вашингтоні заявив про виділення Україні допомоги на суму 16 млн новозеландських доларів, що еквівалентно 9,8 млн дол. Ця допомога включатиме як військову, так і гуманітарну складову. Про це посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко повідомив у Facebook.

За словами Лаксона, новозеландці виділять 3,68 млн дол. на військову допомогу, а ще 6,12 млн дол. буде спрямовано на гуманітарну допомогу.

Зазначається, що військова допомога передбачає виділення 2,45 млн доларів на «коаліції дронів» на чолі з Великою Британією та Латвією та 1,23 млн дол. на військові медичні потреби України.

Нагадаємо, 7 липня новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що новий пакет військової підтримки України, який включає протитанкові ракети Brimstone, малі військові катери, машини розмінування, артилерійські гармати AS-90 та чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру.