Наслідки ДТП на Тернопільщині, фото: Нацполіція

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На Тернопільщині шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті ДТП, яка сталася сьогодні, 10 липня вранці на автодорозі Стрий — Ізварине неподалік села Кам’янки.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Загалом в автопригоді зіткнулися шість транспортних засобів:

вранці тут не розминулися автомобілі Renault Duster та вантажівка Iveco. ДТП з матеріальними збитками оформляв екіпаж патрульної поліції. Як наслідок — на трасі утворився дорожній корок;

черги на проїзд очікував рейсовий автобус Vanhool, в якому перебувало близько 40 пасажирів, та автомобіль Kia Sportage;

у цей момент дорогою рухався автопотяг MAN. Його водій не встиг загальмувати й вантажівка врізалася в Kia Sportage. Позашляховик за інерцією вилетів на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку Citroën, а автопоїзд, своєю чергою, протаранив ще й фуру та автобус.