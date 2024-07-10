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Наслідки ДТП на Тернопільщині, фото: Нацполіція
Три вантажівки та рейсовий автобус зіткнулися на Тернопільщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197156-try-vantajivky-ta-reysovyy-avtobus-zitknulysya-na-ternopilschyni-foto.htmlРакурс
На Тернопільщині шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті ДТП, яка сталася сьогодні, 10 липня вранці на автодорозі Стрий — Ізварине неподалік села Кам’янки.
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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Загалом в автопригоді зіткнулися шість транспортних засобів:
- вранці тут не розминулися автомобілі Renault Duster та вантажівка Iveco. ДТП з матеріальними збитками оформляв екіпаж патрульної поліції. Як наслідок — на трасі утворився дорожній корок;
- черги на проїзд очікував рейсовий автобус Vanhool, в якому перебувало близько 40 пасажирів, та автомобіль Kia Sportage;
- у цей момент дорогою рухався автопотяг MAN. Його водій не встиг загальмувати й вантажівка врізалася в Kia Sportage. Позашляховик за інерцією вилетів на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку Citroën, а автопоїзд, своєю чергою, протаранив ще й фуру та автобус.
До лікарні потрапили водій автопотяга, неповнолітній пасажир та кермувальник з Kia Sportage, двоє пасажирів з автобуса та пасажир з вантажівки Citroën, — зазначають у поліції. — Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.