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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по сільгосппідприємству на Харківщині — спалахнула пожежа (ФОТО)

11 лип 2024, 10:46
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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Глушківка Курилівської громади Куп’янського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті обстрілу:

  • четверо працівників поранено;
  • постраждала велика рогата худоба;
  • на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв. м.

На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС, — зазначають у відомстві. — Пожежу вдалось загасити.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, обстріл стався о 06.10. Ворог застосував керовані авіабомби.

Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації, — зазначив чиновник.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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