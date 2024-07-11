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Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по сільгосппідприємству на Харківщині — спалахнула пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197175-rashysty-vdaryly-po-silgosppidpryiemstvu-na-harkivschyni-spalahnula-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 липня, обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Глушківка Курилівської громади Куп’янського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті обстрілу:
- четверо працівників поранено;
- постраждала велика рогата худоба;
- на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв. м.
На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС, — зазначають у відомстві. — Пожежу вдалось загасити.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, обстріл стався о 06.10. Ворог застосував керовані авіабомби.
Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації, — зазначив чиновник.