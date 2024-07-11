Рада розгляне скасування літнього часу

В Україні можуть скасувати переведення годинників, фото: AI Emojis

https://racurs.ua/ua/n197180-rada-rozglyane-skasuvannya-litnogo-chasu.html

Ракурс

Верховна Рада найближчого пленарного тижня розгляне у другому читанні законопроект № 4201 про скасування в Україні сезонного переведення годинників.

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В результаті в Україні буде зафіксовано так званий «зимовий час». Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно попереднього порядку денного на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроект спікера № 4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки, — зазначив він.

У першому читанні цей законопроект Верховна Рада ухвалила ще у березні 2021 року, але згодом він був підправлений на повторне друге читання.

Згідно з текстом законопроекту, пропонується встановити обчислення часу на території України за київським часом, який відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу (UTC+2) і наразі діє в Україні з останньої неділі жовтня по останню неділю березня.