рф хотіла вбити гендиректора компанії Rheinmetall. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197194-rosiya-hotila-vbyty-gendyrektora-kompaniyi-rheinmetall-cnn.html

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Російський уряд готував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера.

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Цей посадовець був очевидною ціллю, бо Rheinmetall не лише виготовляє вкрай необхідні ЗСУ артилерійські снаряди калібру 155-мм, але й відкриє в Україні завод з виробництва та ремонту бронетехніки. Це викликало занепокоєння в росії. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що план вбивства Паппергера був найбільш підготовленим. Однак Сполучені Штати Америки дізналися про плани країни-агресора.

США повідомили Німеччину про спробу замаху, а німецькі спецслужби змогли захистити Паппергера і зірвати плани росіян.

Високопоставлений німецький урядовець підтвердив, що Берлін був попереджений американцями про російські плани.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати існування російської змови і попередження Німеччини. Але речниця ради Едріенн Вотсон заявила, що посилення підривної кампанії рф — «це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців».

Нагадаємо, у червні в Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і Rheinmetall з ремонту та виробництва бронетехніки. Це дозволяє швидше ремонтувати іноземну техніку та швидше повертати її на передову.

Джерело: CNN