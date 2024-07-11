Україна відмовилася від шведських винищувачів Gripen. Фото:

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Україні могла отримати шведські винищувачі Gripen, але відмовилася від них.

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У Києві дійшли висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Saab JAS 39 Gripen — забагато і складно з точки зору управління. Про це розповів міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки».

Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки та підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно, — каже Більстрем.

Як відомо, пілоти Збройних сил України пройшли базову підготовку на JAS 39 Gripen ще у вересні 2023 року. Наземному персоналу був проведений інструктаж.

А в травні 2024 року Швеція поставила на паузу передачу Gripen. За словами Більстрема, таке прохання прозвучало від союзників, бо всі зосередили увагу на інтеграції в українські Повітряні сили винищувачів F-16.

А 31 травня Україна та Швеція підписали безпекову угоду. У документі прописали перспективу передачі українській армії літаків Gripen, включно з відповідним навчанням.

Нагадаємо, 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі Україні винищувачів F-16. Вони літатимуть в українському небі вже цього літа.

Джерело: «Голос Америки»