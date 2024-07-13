Суд закрив справу проти Болдвіна щодо ненавмисного вбивства українки Галини Гатчінс

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Суд штату Нью-Мексико зняв звинувачення з актора Алека Болдвіна.

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Справу про ненавмисне вбивство кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму «Іржа» закрили. Адвокати довели, що сторона звинувачення приховала важливі докази, тому суддя визнала, що справа проти актора була упередженою. Якби Болдвіна визнали винним, він би отримав до 18 місяців увʼязнення.

У суду немає можливості виправити цю помилку, — заявила суддя Мері Мерлоу Соммер.

Анулювання у зв’язку з упередженістю звільняє Болдвіна від обвинувачень, за які йому могло б загрожувати до 18 місяців в’язниці.

Адвокати Болдвіна подали клопотання припинити процес, доводячи, що державне обвинувачення не розкрило інформацію про те, що вже під час процесу отримало партію патронів, пов’язаних з інцидентом.

Нерозкриття нових важливих речових доказів створило серйозну юридичну проблему, оскільки держава зобов’язана повідомляти захист про нові ключові докази.

Оскільки партія патронів могла б пролити світло на те, як у реквізитному пістолеті Болдвіна на зйомках опинилися не холості заряди, що призвели до смерті операторки Галини Гатчінс, суд відніс цей доказ до категорії «важливих».

Прокуратура не зможе звернутися в ту саму інстанцію з аналогічними звинуваченнями.

У квітні 2024 року зброярку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців увʼязнення за ненавмисне вбивство української кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику у 2021 році. Вона зарядила бойовими патронами револьвер, з якого вистрілив актор Алек Болдвін.

Присяжні вважають, що Гутьєррес-Рід несвідомо зарядила бойовими патронами пістолет, з якого під час репетиції у Гатчінс вистрілив Болдвін. Його також звинувачують у ненавмисному вбивстві. Він не визнавав себе винним.