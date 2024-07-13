Нові Patriot та SAMP/T не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів

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Нові Patriot та SAMP/T не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів.

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Такого висновку дійшли експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке та австрійський політолог Густав Карл Грессель.

За їхніми даними, зараз два комплекси ППО Patriot захищають небо над Києвом, за одним — Львів та Одесу (жовтим на карті).

Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні три нові Patriot, а також франко-італійські ЗРК FSAF SAMP/T. На думку експертів, їх можуть отруїти на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16 на заході України (зеленим на карті).

При цьому їх не зможуть використовувати у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, тобто надто близько до лінії фронту (червоним на карті). Там розвинена російська розвідка дронами, велика ймовірність виявлення та знищення західних комплексів ППО російською зброєю.

Вирішити цю проблему можуть лише F-16 або удари вглиб території рф, яких поки що немає. Грессель також зазначив, що Patriot та SAMP/T не поєднуються один з одним, у них різне програмне забезпечення. Тому у разі виходу з ладу однієї із систем інша не зможе її замінити чи захистити. На відміну від пари Patriot та німецької Iris-T, які взаємодоповнюють один одного.