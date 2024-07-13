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Ракурс
Чехія поставлятиме Україні до 100 тис. снарядів на місяць до кінця року

Чехія поставлятиме Україні до 100 тис. снарядів на місяць до кінця року

13 лип 2024, 12:27
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До кінця цього року Україна отримає приблизно 500 тис. артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи.


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50 тис. боєприпасів очікується в липні — серпні. З вересня Сили оборони отримуватимуть 80−100 тис. снарядів щомісяця, повідомив президент Чехії Петр Павел.

Прем'єр Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи вже прибув в Україну.

Тоді міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується коштом німецького внеску.

Джерело: Ракурс


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