Чехія поставлятиме Україні до 100 тис. снарядів на місяць до кінця року

https://racurs.ua/ua/n197245-chehiya-postavlyatyme-ukrayini-do-100-tys-snaryadiv-na-misyac-do-kincya-roku.html

Ракурс

До кінця цього року Україна отримає приблизно 500 тис. артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

.

50 тис. боєприпасів очікується в липні — серпні. З вересня Сили оборони отримуватимуть 80−100 тис. снарядів щомісяця, повідомив президент Чехії Петр Павел.

Прем'єр Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи вже прибув в Україну.

Тоді міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується коштом німецького внеску.