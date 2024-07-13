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Олень, ковбаса та смичок - у потягах за півроку загубили понад 8 тис. речей
Олень, ковбаса та смичок — у потягах за півроку загубили понад 8 тис. речейhttps://racurs.ua/ua/n197247-olen-kovbasa-ta-smychok-u-potyagah-za-pivroku-zagubyly-ponad-8-tys-rechey.htmlРакурс
Близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам.
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У січні-червні цього року пасажири 8 тис. 188 разів звертались до контакт-центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період торік.
Ми продовжуємо «колекціонувати» випадки пошуків різних цікавих речей, і цього року в нашому топі такі:
іграшковий олень 120 см заввишки;
пакет з 8 палками ковбаси;
торти;
паспорт на імплант;
відро полуниці;
смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.
Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати — їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю.
Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.