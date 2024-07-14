У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії

https://racurs.ua/ua/n197266-u-trampa-strilyaly-pid-chas-peredvyborchogo-mityngu-v-pensylvaniyi-video.html

Ракурс

У Трампа стріляли під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії — йому поранили вухо. Стрілець встиг убити одно з глядачів мітингу, ще двох важкопоранених відправили до лікарні.

.

Самого нападника застрелив співробітник Секретної служби. Правоохоронці кажуть, що попередньо ідентифікували одного стрільця, але імені не назвали.

Після пострілів кандидат в президенти впав під трибуну, потім охорона оточила і підняла його.

На вусі Трампа дзюрчала кров, однак, судячи з енергійного привітання кулаком, поранення не важке.

Судячи з усього, куля пройшла в міліметрах від скроні Трампа. Прессекретар Трампа заявив, що той «в порядку»

Президент Трамп дякує правоохоронним органам та екстреним службам за їхні швидкі дії під час цієї огидної події. Він у порядку і зараз проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш детальна інформація з’явиться пізніше, — йдеться в заяві Стівена Чунга.

Штат Пенсильванія, де проходив виступ Трампа, входить до числа ключових штатів, що «коливаються», від голосування в яких залежить результат майбутніх президентських виборів.

За словами окружного прокурора Батлера, Трампа «подряпала» кулею. За даними CBS News, приблизно за три години після інциденту колишній президент уже залишив лікарню.

Історія питання

В історії США президенти та кандидати у президенти неодноразово ставали об'єктами замахів. Чотири чинні президенти були вбиті — Авраам Лінкольн (1865), Джеймс Абрам Гарфілд (1881), Вільям Мак-Кінлі (1901) і Джон Кеннеді (1963). 1981 року був серйозно поранений Рональд Рейган.

1912-го Теодор Рузвельт, який вже побував президентом США і знову балотувався, був поранений під час передвиборчого заходу. У 1968 році під час кампанії було вбито молодшого брата Джона Кеннеді Роберта, який лідирував на демократичних праймериз.

1972-го внаслідок замаху було поранено претендента на висування в президенти від демократів Джорджа Уоллеса. Випадки замахів, що невдалих або готувалися, відомі щодо всіх президентів США за останні десятиліття.